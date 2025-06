Sansepolcro nuovi contenitori per rifiuti per le utenze non domestiche del centro

Sansepolcro si prepara a una svolta nella gestione dei rifiuti: nuovi contenitori pensati appositamente per le utenze non domestiche del centro storico, un intervento volto a risolvere le criticità segnalate. Dopo aver ascoltato le esigenze della comunità, l’amministrazione comunale ha collaborato con Sei Toscana per garantire un servizio più efficiente e sostenibile. Lunedì prossimo, 16 giugno, Sei...

