Sannio Consorzio Tutela Vini quattro eventi per promuovere i prodotti del territorio

Si tratta di tre giorni all’insegna dell’eccellenza, della scoperta e dell’innovazione, pensati per valorizzare i tesori del territorio sannita e promuovere il suo rinomato patrimonio enologico. Questi eventi rappresentano un’opportunità unica per appassionati, esperti e operatori di immergersi nelle eccellenze del Sannio, rafforzando il suo ruolo di protagonista nel panorama vitivinicolo italiano. Un’occasione imperdibile da non lasciarsi sfuggire!

Il Sannio Consorzio Tutela Vini annuncia un programma intenso e strategico di quattro appuntamenti che si terranno dal 16 al 18 giugno prossimo, volti a valorizzare il patrimonio vitivinicolo e culturale del Sannio. Gli eventi in calendario includono la terza edizione del Master della Falanghina del Sannio DOC, il Sannio Wine Experience tour, il Sannio Wine Rating e la giornata conclusiva della Sannio Academy. “Si tratta di tre giorni intensi per la promozione e valorizzazione dei vini del Sannio”, ha dichiarato Libero Rillo, Presidente del Sannio Consorzio Tutela Vini. Master della Falanghina del Sannio DOC Lunedì 16 giugno, prenderà il via la terza edizione del Master della Falanghina del Sannio DOC, un evento di punta organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: sannio - consorzio - tutela - quattro

Sannio Consorzio Tutela Vini: quattro appuntamenti per valorizzare e promuovere i vini del territorio - Il Sannio Consorzio Tutela Vini si prepara a sorprendere gli amanti del buon vino con un entusiasmante ciclo di quattro eventi, dal 16 al 18 giugno.

Dal 16 al 18 giugno il Sannio Consorzio Tutela Vini propone Master della Falanghina, Wine Experience, Academy e Rating per promuovere l’identità enologica del territorio Vai su Facebook

Patrimonio vitivinicolo e culturale del Sannio: quattro giorni di eventi tra vino, territorio e formazione; Vini del Sannio, 4 appuntamenti; 14enne tenta il suicidio a Baronissi, salvata dai rami che hanno attutito l’impatto.

Benevento - Sannio Consorzio Tutela Vini: dal 16 al 18 giugno quattro importanti appuntamenti per valorizzare e promuovere i vini del territorio - Il Sannio Consorzio Tutela Vini annuncia un programma intenso e strategico di quattro appuntamenti che si terranno dal 16 al 18 giugno prossimo, volti a valorizzare il patrimonio vitivinicolo e cultur ... Scrive informazione.it

Grandi consensi all’iniziativa del Sannio Consorzio Tutela Vini - Riscuote sempre più successi l’iniziativa messa in atto dal Sannio Consorzio Tutela Vini per promuovere ... Come scrive informazione.it

Pizza e Falanghina del Sannio DOC: a Benevento una serata di gusto e convivialità che celebra il territorio - Il viaggio sensoriale tra due icone della Campania ha fatto tappa giovedì 29 maggio nel capoluogo sannita, con un evento che ha saputo unire tradizione, innovazione e convivialità. Come scrive msn.com