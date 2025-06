Sannio Consorzio Tutela Vini | quattro appuntamenti per valorizzare e promuovere i vini del territorio

Il Sannio Consorzio Tutela Vini si prepara a sorprendere gli amanti del buon vino con un entusiasmante ciclo di quattro eventi, dal 16 al 18 giugno. Questi appuntamenti strategici celebrano il ricco patrimonio vitivinicolo e culturale del territorio, offrendo esperienze uniche e approfondimenti esclusivi. Dai master alle degustazioni, ogni occasione è perfetta per scoprire e valorizzare le eccellenze del Sannio. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di immergerti nel cuore dei vini sanniti!

Tempo di lettura: 4 minuti Il Sannio Consorzio Tutela Vini  annuncia un programma intenso e strategico di quattro appuntamenti che si terranno dal 16 al 18 giugno prossimo, volti a valorizzare il patrimonio vitivinicolo e culturale del Sannio. Gli eventi in calendario includono la terza edizione del Master della Falanghina del Sannio DOC, il Sannio Wine Experience tour, il Sannio Wine Rating  e la giornata conclusiva della Sannio Academy. "Si tratta di tre giorni intensi per la promozione e valorizzazione dei vini del Sannio", ha dichiarato Libero Rillo, Presidente del Sannio Consorzio Tutela Vini.

