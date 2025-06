Sanità nuove tariffe | difficile equilibrio tra sostenibilità e accessibilità

Il 15 giugno segna una svolta nel settore sanitario regionale: entra in vigore il nuovo Nomenclatore Tariffario, che riforma le tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale. Tra nuove opportunità e sfide, si apre un quadro complesso di sostenibilità ed accessibilità . Un aggiornamento fondamentale che interesserà anche le prestazioni già prenotate, richiedendo attenzione e chiarimenti per cittadini e professionisti. È il momento di scoprire cosa cambia e come affrontare questa transizione.

