Sanità abruzzese Taglieri M5s | Pronto soccorso fuori controllo pazienti abbandonati e conti in rosso

nelle corsie senza assistenza, i conti degli ospedali sono in rosso e l’emergenza sembra ormai cronica. La situazione nei pronto soccorso abruzzesi, soprattutto nelle province di Chieti, Pescara e L’Aquila, richiede interventi urgenti per garantire sicurezza e dignità ai pazienti. È giunto il momento di agire concretamente per ridare speranza a chi si trova in condizioni di emergenza.

“La situazione nei pronto soccorso degli ospedali abruzzesi, soprattutto nelle province di Chieti, Pescara e L’Aquila, è da tempo fuori controllo. Come ho più volte denunciato in ogni sede, anche grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini, sempre più spesso decine di persone restano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Sanità abruzzese, Taglieri (M5s): “Pronto soccorso fuori controllo, pazienti abbandonati e conti in rosso”

