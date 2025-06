Sangue si dona di più Appello per il plasma | Coinvolgere i giovani

In un panorama in fermento, il 2024 segna una lieve ripresa nelle donazioni di sangue e plasma, con la Bergamasca protagonista nel sostenere altri territori. Tuttavia, l’emoderivato continua a crescere, ma non è ancora sufficiente. Le nuove generazioni si rivelano fondamentali per garantire un futuro solido e sicuro per la salute collettiva. È il momento di coinvolgere i giovani: il loro contributo può fare davvero la differenza.

Nel 2024 lieve ripresa e la Bergamasca supporta altri territori. In crescita anche l'emoderivato ma non basta. «Nuove generazioni fondamentali».

