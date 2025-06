Sangiovannese | nessun progresso nelle trattative societarie tifoseria in ansia

La tensione tra i tifosi della Sangiovannese cresce di giorno in giorno, mentre le trattative societarie sembrano essere rimaste ferme. Nessun passo avanti ufficiale, né un segnale di progresso che possa ridare fiducia a una comunità appassionata e preoccupata. A un mese e mezzo dalla fine del campionato, l’incertezza regna sovrana: il futuro del club resta ancora avvolto nell’attesa, alimentando speranze e timori. È tempo di fare chiarezza.

Nessun passo indietro (ufficiale) ma nemmeno uno in avanti che possa far rasserenare il morale all’interno di una tifoseria sempre più preoccupata delle vicende societarie della Sangiovannese. È trascorso un mese e mezzo dalla fine del campionato, già prima della sua naturale conclusione si era mosso qualcosa per dare un futuro al principale sodalizio calcistico cittadino ma, alla data odierna, nonostante vari incontri e colloqui, soprattutto con gente del posto, non è arrivata una risposta che possa far pensare positivo. I tre soggetti del posto, con i quali Valentina Vadi ha instaurato una trattativa, non hanno fatto sapere più niente dopo l’incontro della settimana scorsa soprattutto con Martino Neri (nella foto), main sponsor, che aveva chiesto giusto qualche giorno di tempo per cercare una figura che potesse gestire, proprio a nome dei tre imprenditori, il club. 🔗 Leggi su Lanazione.it