Sanchez lascia l’Udinese? Proposte dall’estero ecco dove può finire l’ex Inter

Sanchez pronto per una nuova avventura dopo la sfortunata esperienza all'Udinese. Sanchez potrebbe ripartire dall'estero dopo le ultime avventure con Inter e Udinese. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero Veneto, cominciano ad arrivare le prime proposte concrete per Alexis Sanchez, che nei giorni scorsi ha ribadito con fermezza la sua intenzione di continuare a giocare in Europa e, soprattutto, di ritrovare quella continuità che ritiene gli sia mancata negli ultimi mesi. Il cileno, attualmente legato all'Udinese, ha recentemente lasciato intendere un certo malcontento per come è stato gestito il suo rientro in bianconero, dichiarando pubblicamente di "non essere stato capito" durante la sua seconda esperienza in Friuli.