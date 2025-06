San Vincenzo bagnini su tutte le spiagge e torrette presidiate | al via il servizio di salvamento sul litorale

Da oggi, San Vincenzo si anima con il nuovo servizio di salvataggio sulle sue incantevoli spiagge libere, garantendo sicurezza e tranquillità a tutti i bagnanti. Con undici torrette presidiate dagli assistenti bagnanti, l’estate 2024 promette di essere all’insegna del divertimento responsabile. La protezione delle nostre coste è una priorità: lasciati conquistare dal mare, ma sempre in totale sicurezza.

Entra nel vivo a partire da oggi, sabato 14 giugno, il servizio di salvamento sulle spiagge libere extraurbane del comune di San Vincenzo, gestito per il secondo anno consecutivo dall'azienda speciale San Vincenzo Servizi. Undici, nel complesso, le torrette presidiate dagli assistenti bagnanti.

