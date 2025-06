San Polo ama la Cultura 2025 | parte la rassegna estiva tra spettacoli musica e burattini

San Polo di Piave si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura con “San Polo ama la Cultura 2025”: una rassegna vibrante tra musica, spettacoli e burattini, ideata in collaborazione con Comune, Biblioteca e l’associazione La Chiave di Sophia. Un’occasione imperdibile per grandi e piccoli di riscoprire il piacere degli eventi gratuiti all’aperto, immersi in un’atmosfera di allegria e condivisione che renderà questa estate indimenticabile. Venite a scoprire cosa abbiamo in serbo per voi!

Torna anche quest’anno a San Polo di Piave la rassegna estiva “San Polo ama la Cultura” – ideata in collaborazione tra Comune, Biblioteca e associazione culturale La Chiave di Sophia – che propone un calendario di appuntamenti gratuiti che animeranno piazze e parchi nei mesi di giugno e luglio. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - “San Polo ama la Cultura 2025”: parte la rassegna estiva tra spettacoli, musica e burattini

