san marino rtv si rinnova e punta alla rilevazione auditel entro il 2027

San Marino RTV si rinnova con un audace progetto di crescita e innovazione, puntando a diventare protagonista anche nel panorama dell'auditel entro il 2027. La televisione di Stato della Repubblica di San Marino si prepara a fare un salto di qualità , con una riorganizzazione delle piattaforme e nuove strategie che rafforzano il suo ruolo di punto di riferimento. È un momento storico: ecco come la TV di San Marino guarda al futuro, proiettandosi verso nuove sfide e opportunità .

San Marino RTV volta pagina. Nella giornata odierna, la TV di Stato della Repubblica di San Marino ha presentato le novità e i progetti del nuovo corso, a cominciare dalla numerazione unificata al canale 550 su tutte le piattaforme (Tivùsat, Sky e digitale terrestre) dal 16 giugno. E’ un miracolo tecnico e istituzionale che ci prendiamo in carico con orgoglio dichiara l’Amministratore Delegato Roberto Sergio. I precedenti canali, eccetto Sky, rimarranno attivi fino a settembre 2025 per permettere una transizione graduale. Con il nuovo logo (presentato in versione sia blu che bianca) e la trasmissione in alta definizione anche sul digitale terrestre, il secondo passaggio sarà la rilevazione da parte di Auditel così da poter misurare gli ascolti e il livello di mercato di San Marino RTV. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it