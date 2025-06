San Marino fuori dall’Eurovision? Sergio | Resta solo se ci sarà rispetto per piccoli Stati

San Marino, escluso dall'Eurovision, solleva un dibattito acceso sul rispetto e il ruolo dei piccoli stati nel grande palcoscenico musicale internazionale. Roberto Sergio, direttore generale Rai e San Marino Rtv, mette in discussione il futuro della partecipazione sammarinese, evidenziando l'importanza di preservare la diversità e la rappresentanza globale. La questione resta aperta: continuerà a essere un esempio di solidarietà o rischia di essere dimenticata?

(Adnkronos) – "Non lo so se San Marino parteciperà ancora all'Eurovision, è un dibattito aperto". A dirlo è il direttore generale Rai e San Marino Rtv, Roberto Sergio, riflettendo sull'ultima edizione del contest canoro, in cui San Marino è stato rappresentato da 'Tutta l'Italia' di Gabry Ponte.  "Ho la sensazione – ha spiegato Sergio – . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com