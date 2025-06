San Marco Avenza conferma Petrucci e Luciani per il Settore Giovanile

San Marco Avenza dimostra ancora una volta di credere nel valore delle sue stelle del futuro, confermando Oreste Petrucci e Alessandro Luciani nel cuore del proprio settore giovanile. La squadra vincente non si cambia, e questa filosofia si riflette nei successi ottenuti dal vivaio rossoblù, che si prepara a scrivere nuovi capitoli di successo con i suoi leader confermati. Al termine di due stagioni straordinarie, la società avenzina...

Squadra vincente non si cambia. La pensa così la San Marco Avenza che ha confermato Oreste Petrucci come direttore generale del Settore Giovanile e della Scuola Calcio e Alessandro Luciani nel ruolo di responsabile del Settore Giovanile. I due dirigenti sono state le figure di riferimento ed i primi artefici dei successi ottenuti dal vivaio rossoblù. Al termine di due stagioni straordinariamente positive la società avenzina, a conferma della volontà di continuare a investire energie e risorse nel vivaio, ha ribadito la fiducia a Petrucci riconoscendone non solo le competenze tecniche e gestionali ma anche il grande valore umano dimostrato con costante presenza e dedizione verso i ragazzi e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - San Marco Avenza conferma Petrucci e Luciani per il Settore Giovanile

In questa notizia si parla di: giovanile - settore - marco - avenza

Settore giovanile Inter, i risultati del weekend - Weekend ricco di emozioni per il settore giovanile dell'Inter, con le squadre nerazzurre che hanno affrontato importanti sfide sui campi.

Nei prossimi giorni inizierà a presentare lo staff tecnico che guiderà il settore giovanile e la scuola calcio nella stagione 2025/26 Vai su Facebook

San Marco Avenza conferma Petrucci e Luciani per il Settore Giovanile; Pianeta Aquilotti: il programma del settore giovanile; Primi VERDETTI e alcune SORPRESE nel TROFEO TOSCANA MARCO ORLANDI.

San Marco Avenza conferma Petrucci e Luciani per il Settore Giovanile - La San Marco Avenza rinnova la fiducia a Petrucci e Luciani, pilastri del successo nel Settore Giovanile e Scuola Calcio. Lo riporta msn.com

San Marco Avenza, Alessandro Luciani confermato Responsabile del settore giovanile - Dopo la riconferma di Oreste Petrucci nel ruolo di Direttore Generale del settore giovanile in casa San Marco Avenza arriva anche quella riguardate Alessandro Luciani che continua la sua avven ... msn.com scrive

Calcio giovanile La San Marco fa sul serio a Avenza: Quattro formazioni in ritiro a Berceto - La grande attenzione della San Marco Avenza per il settore giovanile si può constatare non solo dalla scelta di staff tecnici qualificati ma anche dal programma di preparazione che per ben quattro ... Scrive sport.quotidiano.net