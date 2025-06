San Giovanni Rotondo ripudia Mussolini | dopo un secolo revocata la cittadinanza onoraria

San Giovanni Rotondo compie un atto di giustizia storica: dopo un secolo, revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, condannando definitivamente il passato totalitario. La decisione del Consiglio comunale, adottata ieri, segna un chiaro messaggio di rinascita democratica e rispetto per i valori civili. La mozione, promossa dal...

