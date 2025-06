San Giovanni a Piro ‘Cinque Vele’ con dedica al Mediterraneo e a Gaza

San Giovanni a Piro, con le sue spiagge da sogno e il fascino di Scario, si distingue ancora una volta come destinazione d’eccellenza. La conquista delle Cinque Vele nella Guida “Il mare più bello” di Legambiente e Touring Club Italiano, posizionandosi al quinto posto tra le località balneari più apprezzate d’Italia, testimonia il suo impegno per un turismo sostenibile e di qualità. Un traguardo che celebra la bellezza del Mediterraneo e il valore della nostra terra, dedicata anche a Gaza.

San Giovanni a Piro, con le sue incantevoli spiagge – in particolare la frazione costiera di Scario – ha conquistato le Cinque Vele nella Guida "Il mare più bello" di Legambiente e Touring Club Italiano, classificandosi al quinto posto tra le località balneare migliore d'Italia, guadagnando un punto rispetto alla edizione 2024. Il riconoscimento, massimo simbolo di qualità ambientale e turistica, mette in luce comunità che puntano su acque pulite, sostenibilità, tutela della biodiversità e turismo responsabile. Da 25 anni la guida blu di Legambiente e Touring Club Italiano, stimola e orienta le villeggiature di quanti preferiscono scegliere la propria meta estiva all'insegna della qualità ambientale offrendo al lettore un quadro su quanto di buono fanno le amministrazioni locali costiere per essere all'altezza delle sfide imposte dalla crisi climatica.