San Bartolomeo in Galdo il cordoglio per la morte del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie

San Bartolomeo in Galdo si è unito nel dolore e nella solidarietà, ricordando con rispetto e commozione il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, vittima di un tragico evento. La comunità si è stretta attorno alla sua famiglia e ai suoi colleghi, testimonianza di un affetto sincero e di un impegno condiviso contro ogni forma di violenza. In questi momenti, più che mai, il ricordo di Carlo ci invita a riflettere sull’importanza dei valori di giustizia e solidarietà.

Tempo di lettura: 2 minuti Stamattina a San Bartolomeo in Galdo c’è stato un toccante momento di dolore e solidarietà per la barbara uccisione, avvenuta lo scorso 12 giugno, del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, in servizio all’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana. Il Sindaco Carmine Agostinelli, il Padre Guardiano del Convento dei Frati Minori, Frate Antonio Latella, il Parroco Don. Gianluca Spagnuolo ed i rappresentanti della Polizia Municipale, della Protezione Civile, della Confraternita di Misericordia, della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e del Vespa Club di San Bartolomeo in Galdo hanno raggiunto, insieme a diversi cittadini, Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove, accolti dal Maggiore Gaetano Ragano e dai suoi collaboratori di fronte alla locale Compagnia dei Carabinieri, hanno espresso il loro più profondo cordoglio e la loro commossa e sincera solidarietà in occasione dei funerali del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, che si stavano intanto tenendo nella Chiesa di Santa Maria Madre ad Ostuni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Bartolomeo in Galdo, il cordoglio per la morte del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie

