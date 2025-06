Sampdoria-Salernitana tra colpi di scena e ricorsi | come arrivano le squadre al playout di Serie B

A un mese dall’ultima giornata di campionato, Sampdoria e Salernitana si preparano a scrivere il loro destino nel playout di Serie B, tra colpi di scena e ricorsi. La sfida decisiva del 15 giugno al campo promette emozioni forti e suspense fino all’ultimo minuto. Ma come arrivano le squadre a questa sfida cruciale? Scopriamo insieme il percorso che le ha condotte fin qui e cosa aspettarci da questa battaglia finale.

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

La Sampdoria si appresta a giocare ufficialmente i playout contro la Salernitana con gara d'andata da disputarsi domenica 15 giugno per salvare la Serie B dopo essersi ritrovata quartultima – per via del caso Brescia – nonostante la retrocessione maturata su Vai su Facebook

Possibile ribaltone: * Brescia penalizzato. * Frosinone salvo. * Samp - Salernitana ai playout. Funerali, colpi di scena, morti che si risvegliano, Più che la serie B, un thriller di Stephen King. Vai su X

Sampdoria-Salernitana, tra colpi di scena e ricorsi: come arrivano le squadre al playout di Serie B - A un mese dall'ultima giornata di campionato, Sampdoria e Salernitana finalmente scendono in campo per l'andata del playout: il 15 giugno al Luigi Ferraris. Scrive calciomercato.com

Sampdoria, da Alex Ferrari a Davide Veroli le possibili scelte difensive di Alberico Evani per la Salernitana - La Sampdoria si prepara ai playout, in difesa possibile occasione per Alex Ferrari e Davide Veroli, Evani scegli l'undici anti Salernitana La Sampdoria ha una ... Come scrive clubdoria46.it

Sampdoria, il Tfn respinge l’istanza della Salernitana: com’è andata l’udienza. I dettagli - Il Tftn ha respinto l'istanza cautelare della Salernitana: com'è andata l'udienza e il ruolo di De Gennaro e Romei per la Sampdoria Il Tribunale Federale ... Scrive clubdoria46.it