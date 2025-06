Sampdoria-Salernitana streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere playout Serie B

Non perderti l'attesa sfida di playout tra Sampdoria e Salernitana, un vero e proprio spettacolo che deciderà il destino di queste due squadre in Serie B! Domenica 15 giugno alle ore 20.30, lo stadio “Luigi Ferraris” di Genova sarà il palcoscenico di questa emozionante partita, disponibile in streaming gratuito e diretta TV in chiaro. Scopri subito dove seguirla e vivi l’adrenalina del calcio live!

Dopo tante polemiche per la retrocessione del Brescia, finalmente il campionato di Serie B potrà essere terminato con la sfida playout che si disputerà domenica 15 giugno alle ore 20.30 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, che vedrò di fronte Sampdoria-Salernitanana, che si sono classificate rispettivamente al quart’ultimo e quint’ultimo posto con 41 e 42 . Potrebbe interessarti:. La Salernitana vince ancora, il riepilogo della Serie B. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

