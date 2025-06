Sampdoria-Salernitana | formazioni dove vederla in tv e streaming

Il tanto atteso match tra Sampdoria e Salernitana, decisivo per la salvezza in Serie B, è alle porte. Dopo un percorso turbolento tra retrocessioni e ricorsi, i tifosi si preparano a vivere un evento epico. Scopri dove seguire la sfida in tv e streaming, e non perdere nemmeno un istante di questa battaglia cruciale per il futuro delle due squadre. Resta con noi per tutte le info!

Dopo varie peripezie, retrocessioni e ricorsi si gioca il playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana. L`andata il 15 giugno al Luigi Ferraris,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

La Lega Serie B ha ufficializzato gli accoppiamenti delle gare playout Andata: Domenica 15 giugno 2025, ore 20:30 Sampdoria - Salernitana Ritorno: Venerdì 20 giugno 2025, ore 20:30 : Salernitana - Sampdoria. Non entriamo nel merito delle decisioni delle Vai su Facebook

