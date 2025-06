Sampdoria l'esperto della Camera di Commercio | Piano di ristrutturazione non a rischio con la C

Il dibattito attorno al piano di ristrutturazione della Sampdoria e alle sue implicazioni legali continua a scuotere il mondo del calcio e delle imprese. L’avvocato Bissocoli, esperto della Camera di Commercio, analizza la questione senza filtri, chiarendo che il piano non presenta rischi significativi con la C. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda, tra polemiche, strategie e prospettive future.

Il piano di ristrutturazione del debito della Sampdoria e le polemiche che ne sono seguite continuano a far discutere. L`avvocato Bissocoli,.

La Sampdoria retrocede in serie C, fallisce il piano disperato degli ex Evani, Lombardo e Mancini: non era mai successo nella sua storia - Per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria retrocede in Serie C, un colpo devastante per la squadra blucerchiata.

