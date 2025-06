Sambenedettese iscritta alla Serie C 2025 26 | confermata la Licenza Nazionale

L’U.S. Sambenedettese torna ufficialmente in campo: la società rossoblù ha ottenuto la licenza nazionale e sarà presente nel campionato di Serie C 2025/26. Dopo un’attenta valutazione, le autorità sportive hanno confermato il pieno rispetto dei requisiti richiesti, rafforzando così il progetto di rilancio del club. Una notizia che infiamma gli entusiasmi dei tifosi e segna un nuovo capitolo nella storia della Sambenedettese.

Samb iscritta ufficialmente al prossimo campionato di Serie C. Lo rende noto la stessa società rossoblù con una nota stampa che non ammette repliche. "L’U.S. Sambenedettese rende noto che, in data odierna, la Co.Vi.So.C e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi hanno espresso parere favorevole in merito al rilascio della Licenza Nazionale per la stagione 202526. Entrambi gli organi federali, esaminata la documentazione prodotta dalla società rossoblù e quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, hanno comunicato che non sussistono motivi ostativi all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 20252026". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sambenedettese iscritta alla Serie C 2025/26: confermata la Licenza Nazionale

