Salvini | Milano Cortina Olimpiadi della pace Ci sarà la bandiera di Israele

Milano Cortina 2026 si prepara a diventare simbolo di speranza e unità, con un messaggio forte di pace e collaborazione. Salvini annuncia che le Olimpiadi non saranno solo una vetrina sportiva, ma anche un'occasione per promuovere la riconciliazione tra nazioni e popoli divisi. La presenza della bandiera di Israele rappresenta un passo importante verso un futuro di inclusione, dove atleti di ogni provenienza potranno gareggiare fianco a fianco, rinnovando il nostro impegno per la pace nel mondo.

(Adnkronos) – “Non solo ci sarà la bandiera di Israele, come giusto che sia, ma spero che quelle di Milano Cortina 2026 siano le Olimpiadi dell’agognato ritorno alla pace, con atleti israeliani e palestinesi, russi e ucraini, che possano finalmente gareggiare con le loro bandiere”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: milano - cortina - sarà - bandiera

Bob, due pordenonesi in nazionale per giocarsi un posto alle Olimpiadi di Milano-Cortina - Bob due pordenonesi si preparano a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Archiviata la stagione passata, l'attenzione è tutta per i Giochi, dove gli sport invernali promettono emozioni indimenticabili.

MILANO-CORTINA 2026, SESTO CITTÀ DI PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA È con grande gioia e profondo orgoglio che annuncio che Sesto San Giovanni sarà città di transito della Fiamma Olimpica! Il prossimo 5 febbraio 2026, la nostra città ospit Vai su Facebook

Salvini: Milano Cortina Olimpiadi della pace. Ci sarà la bandiera di Israele; Salvini: Milano Cortina Olimpiadi della pace. Ci sarà la bandiera di Israele; MATTEO SALVINI * OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: «SARANNO I GIOCHI DELLA PACE, CI SARÀ LA BANDIERA DI ISRAELE.