Salvini e gli extracosti della Metro 5 | Il ministero è pronto a contribuire Ma i Comuni facciano la loro parte

modo diretto e deciso, sottolineando l'importanza di una collaborazione condivisa per il successo del progetto. Perché solo un impegno comune può garantire la realizzazione di questa infrastruttura strategica, favorendo lo sviluppo e la mobilità sostenibile nella regione.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è disponibile a mettere una parte dei soldi che servono per coprire gli extracosti del progetto di prolungamento della Metropolitana 5 fino a Monza e far così partire i cantieri. Lo ha fatto sapere ieri lo stesso ministro, Matteo Salvini, che, però ha caldamente invitato le altre istituzioni coinvolte nel piano economico-finanziario della nuova tratta a fare la propria parte. Un invito rivolto in particolare ai Comuni, a partire da quelli di Milano e di Monza e, poi, di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Come già riportato in più occasione, gli extracosti sono pari a 589 milioni di euro, secondo le stime di Palazzo Marino, che ha nella controllata MM la società incaricata proprio della progettazione dei lavori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it