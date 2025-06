Salva un ragazzo da un volo di metri È riuscito a tenerlo per le gambe merita la cittadinanza onoraria

A Gambassi Terme, un giovane ha rischiato tutto per salvare un ragazzo da un volo di 200 metri, tenendolo saldamente per le gambe in un gesto di coraggio e altruismo. La sua prontezza e determinazione hanno evitato una tragedia, meritando il massimo riconoscimento. Il sindaco Sergio Marzocchi ha già annunciato che…

Gambassi Terme (Firenze), 14 giugno 2025 – “In un momento di estrema difficoltà per un nostro concittadino, ha dimostrato un’eccezionale prontezza e un’incrollabile determinazione. A rischio della propria incolumità, ha compiuto un gesto eroico impedendo un tragico epilogo”. Il sindaco Sergio Marzocchi ha voluto così ringraziare pubblicamente con un post sui social diventato virale in poche ore a nome dei gambassini il giovane Jnes, cittadino albanese di 29 anni, per aver salvato una vita, fermando al volo un ragazzo che rischiava di cadere dal terzo piano. Un episodio avvenuto lo scorso mercoledì sera, in pieno centro a Gambassi, un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salva un ragazzo da un volo di metri. “È riuscito a tenerlo per le gambe, merita la cittadinanza onoraria”

