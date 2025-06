Salute oggi Giornata Mondiale del donatore di sangue | in Italia sono più di 1 milione e 700mila

Oggi, 14 giugno, celebriamo la Giornata mondiale del donatore di sangue, un’occasione per riconoscere l’altruismo di oltre 1.700.000 italiani che, con il loro gesto di solidarietà, permettono di salvare vite e produrre farmaci vitali. Dal plasma, risorsa unica e insostituibile, si ottengono terapie fondamentali per affrontare malattie complesse. Perché dono di sangue significa speranza concreta per molti: insieme, possiamo fare la differenza.

Oggi, 14 giugno, si celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue: “Give blood, give hope – together we save lives” è il tema di quest’anno, un’occasione per dire grazie ai 1.700.000 donatori italiani che rendono possibile la produzione di farmaci salvavita. In particolare, dal plasma – la parte liquida del sangue, una risorsa non sintetizzabile in laboratorio – si ricavano i plasmaderivati: terapie indispensabili per curare malattie rare e gravi. Una volta donato, il plasma viene trasformato in cura dalle oltre 1.000 persone di Takeda che lavorano negli stabilimenti di Rieti e Pisa, con l’obiettivo di offrire opportunità di trattamento ai pazienti che ne hanno più bisogno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it