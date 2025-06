Saluta Napoli da idolo e Campione D’Italia | resta in Serie A e sarà avversario

Napoli celebra il suo campione d’Italia, un’epoca di trionfi che si chiude con emozioni intense. L’idolo partenopeo, protagonista indiscusso, potrebbe presto affrontare una nuova sfida in Serie A, lasciando alle spalle la maglia azzurra. La rivoluzione di mercato estiva sta già prendendo forma: tanti nuovi arrivi, ma anche sorprendenti addii. Resta con noi per scoprire come questa stagione cambierà il volto del calcio italiano!

Lascia Napoli da Campione d'Italia e ritroverà un suo compagno: l'ultima novità di mercato Sarà rivoluzione in estate a seguito della vittoria dello Scudetto: tanti arrivi, ma anche tanti addii. L'idolo dei tifosi napoletani pronto a diventare presto un avversario in Serie A. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna, Pasquale Mazzocchi potrebbe presto seguire una nuova avventura e lasciare il Napoli: c'è il Cagliari sulle sue tracce. L'esterno destro ha giocato da vice Di Lorenzo quest'anno, alternando prestazioni tra alti e bassi. Non sono mancate critiche, ma anche elogi da parte di Antonio Conte.

