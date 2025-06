Salta il furto sul lungomare | ladro sorpreso dai proprietari a forzare il camper

Nel cuore di Sabaudia, un tentato furto sul lungomare si è trasformato in un inseguimento mozzafiato. Un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dai proprietari mentre forzava un camper. La sua fuga fallita, inseguito e bloccato dai carabinieri, ha concluso con un arresto che sottolinea l’importanza della vigilanza locale. La vicenda evidenzia ancora una volta quanto siano determinati i residenti a tutelare la loro sicurezza.

Sorpreso dai proprietari a forzare un camper ha tentato una, inutile, fuga: bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento è stato arrestato, Così è finito in manette a Sabaudia un uomo di 36 anni, residente in Campania e già noto alle forze di polizia. Il tentato furto Tutto è accaduto nella. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Salta il furto sul lungomare: ladro sorpreso dai proprietari a forzare il camper

