Salis ora ha paura del carcere | L' Europa scelga da che parte stare

Ilaria Salis si trova al centro di un braccio di ferro tra giustizia e politica, con il rischio di un processo in Ungheria se le viene revocata l’immunità. Con fatti risalenti a prima della sua elezione, si apre una sfida cruciale per l’Europa: deve scegliere da che parte stare, tutelando i principi fondamentali o lasciandosi coinvolgere in tensioni politiche che potrebbero influenzare il suo futuro. La partita è aperta, e il suo destino dipende ora da questa delicata decisione.

Ilaria Salis rischia il processo in Ungheria se le venisse revocata l'immunità: una possibilità concreta visto che i fatti contestati risalgono a prima dell'elezione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salis ora ha paura del carcere: "L'Europa scelga da che parte stare"

Hanno paura di noi: e fanno bene. Il 25 e il 26 maggio andiamo a votare. Sosteniamo Silvia Salis. Votiamo Alleanza Verdi Sinistra. E riprendiamoci Genova. Vai su Facebook

Vi è una certa poesia tragica, quasi classica, nel vedere Ilaria Salis - una figura un tempo devota alla dissoluzione dell’ordine - aggrapparsi con fervore alle stesse impalcature istituzionali che un tempo avrebbe voluto vedere in rovina. La parabola è perfetta, p Vai su X

