Salerno scende in piazza per Gaza | fiaccolata silenziosa per la città

Salerno si unisce in un gesto di solidarietà e indignazione con una fiaccolata silenziosa, partendo da piazza XXIV Maggio e attraversando le vie del centro. Organizzata dall’associazione Memoria in Movimento, questa manifestazione vuole gridare forte il suo "no" al tragico massacro che colpisce il popolo palestinese. Uno striscione bianco recita “Gaza...”, simbolo di speranza e richiesta di pace, concludendo così un momento di forte emozione e unità.

Salerno scende in piazza per Gaza: da piazza XXIV Maggio, una fiaccolata silenziosa, organizzata dall'associazione Memoria in Movimento, ha sfilato per le strade del centro per dire "no" al massacro che si sta perpetrando ai danni del popolo palestinese. Uno striscione bianco con su scritto “Gaza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno scende in piazza per Gaza: fiaccolata silenziosa per la città

In questa notizia si parla di: piazza - gaza - salerno - scende

Cerno: chi è il mandante della violenza e il perché della finta piazza pro Gaza | VIDEO - Recenti eventi di violenza hanno lanciato un campanello d’allarme sul clima politico in Italia. Stefano Addeo, il professore che ha scatenato polemiche con un post contro la figlia di Giorgia Meloni, ha messo in luce un punto cruciale: la strumentalizzazione della protesta.

LIMBIATE SCENDE IN PIAZZA PER DIRE BASTA ALLO STERMINIO IN PALESTINA Sabato 7 giugno Limbiate ha vissuto una delle manifestazioni popolari più partecipate degli ultimi anni. Centinaia di cittadine e cittadini, associazioni, partiti democratici e sin Vai su Facebook

Salerno scende in piazza per Gaza: fiaccolata silenziosa per la città; Nella notte della democrazia: fiaccolata per Gaza in piazza Cavour; Cesena scende in piazza il 9 maggio per la Palestina: Per chiedere un immediato cessate il fuoco.

"Gaza, stop al genocidio": a Salerno una fiaccolata silenziosa contro la guerra - 30 da piazza XXIV Maggio (ex Piazza Malta) e terminerà in Piazza Amendola ... Segnala salernotoday.it

Il centrosinistra ritrova unità in piazza per Gaza: “Siamo 300mila, l’Italia che non tace” - E sventolano insieme ai vessilli delle tre forze politiche promotrici della manifestazione per ... Si legge su msn.com

Raduno ultras spostato di un giorno: " Salerno scenda in piazza" - " La manifestazione inizialmente prevista per domani mattina è stata spostata a mercoledì 4 giugno, alle ore 18,30, sempre a Piazza Amendola (Prefettura di Salerno)". Riporta salernotoday.it