Salerno RINA | I giovani imprenditori hanno grande capacità di innovare; noi lavoriamo su osservazioni satellitari e nuove tecnologie

In un mondo in continua evoluzione, i giovani imprenditori di Salerno RINA dimostrano un entusiasmo contagioso e una visione innovativa. Grazie all’uso di osservazioni satellitari e tecnologie all’avanguardia, stanno rivoluzionando il settore. Come afferma Ugo Salerno, Presidente Esecutivo di RINA, “l’informazione, il coraggio e la determinazione sono le armi per superare ogni barriera”. È così che si costruisce il futuro, senza limiti.

Il Giornale d'Italia ha intervistato Ugo Salerno, Presidente Esecutivo di RINA: "Per i giovani imprenditori essere informati è fondamentale; avere coraggio e non farsi fermare dai luoghi comuni: così si possono rompere barriere che sembrano invalicabili" Ugo Salerno, Presidente Esecutivo di R. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Salerno (RINA): "I giovani imprenditori hanno grande capacità di innovare; noi lavoriamo su osservazioni satellitari e nuove tecnologie"

In questa notizia si parla di: salerno - rina - giovani - imprenditori

Salerno (RINA): "I giovani imprenditori hanno grande capacità di innovare; noi lavoriamo su osservazioni satellitari e nuove tecnologie" - I giovani imprenditori di Salerno RINA stanno rivoluzionando il panorama innovativo, sfruttando tecnologie satellitari e soluzioni all’avanguardia.

Salerno (RINA): "I giovani imprenditori hanno grande capacità di innovare; noi lavoriamo su osservazioni satellitari e nuove tecnologie" - X Vai su X

Ugo Salerno, Rina: confermati target, prevediamo crescita del 5% nel 2018; Rapallo: Convegno Giovani Imprenditori, presenti Tajani, Salvini, Urso, Schlein, Calenda e Renzi; Rapallo: venerdì 13 e sabato 14 convegno dei Giovani imprenditori all’Excelsior Palace.

Salerno (RINA): "I giovani imprenditori hanno grande capacità di innovare; noi lavoriamo su osservazioni satellitari e nuove tecnologie" - Ugo Salerno, Presidente Esecutivo di RINA, in occasione del 54° Convegno Nazionale Giovani Imprenditori Confindustria è stato intervistato da Il Giornale d'Italia. Scrive informazione.it