Salerno bimbo di 5 anni ingoia un cacciavite | salvato all’ospedale Ruggi

Un episodio che fa rabbrividire: un bambino di soli 5 anni ha ingerito un cacciavite giocattolo, mettendo a rischio la sua vita. Grazie al pronto intervento presso l’ospedale Ruggi di Salerno, la situazione è stata rapidamente sotto controllo, evitando conseguenze tragiche. La vicenda sottolinea l’importanza della vigilanza sui giochi dei più piccoli e l’efficienza delle strutture di emergenza. Per scoprire come si è conclusa questa vicenda, continua a leggere.

Intervento d'urgenza al Ruggi scongiura gravi conseguenze. Un bambino di 5 anni ha rischiato la vita dopo aver ingerito un cacciavite giocattolo con punta in metallo, ma è stato salvato grazie a un tempestivo intervento medico all' ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il drammatico episodio. L' episodio è avvenuto alcuni giorni fa, ma solo oggi, 14 giugno, l'Azienda ospedaliera universitaria ha reso noto quanto accaduto. Il piccolo, in un gesto inspiegabile, ha ingerito l'oggetto potenzialmente letale, scatenando momenti di grande paura per i genitori.