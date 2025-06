Saldi estivi dal 5 luglio Confcommercio Livorno | Verificare prezzo iniziale e trasparenza dello sconto applicato

Pronti a scoprire le occasioni irresistibili dei saldi estivi in Toscana? Dal 5 luglio, shoppers e commercianti si preparano a vivere un periodo di grandi sconti, con la massima trasparenza sui prezzi e l’obbligo di verificare sempre il costo iniziale e lo sconto applicato. Confcommercio Livorno invita tutti a rispettare le norme per garantire un acquisto sicuro e consapevole, perché la qualità e la trasparenza sono la chiave di un commercio di successo.

Scatteranno sabato 5 luglio in tutta la Toscana i saldi estivi, che potranno proseguire per un massimo di sessanta giorni, come previsto dal codice del commercio. Per una corretta gestione dei saldi Confcommercio ricorda ai commercianti che "la normativa regionale vieta di effettuare vendite. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Saldi estivi dal 5 luglio, Confcommercio Livorno: "Verificare prezzo iniziale e trasparenza dello sconto applicato"

