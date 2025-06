Saldi estivi 2025 quando iniziano e quanto durano regione per regione

L’attesa per i saldi estivi 2025 sta per terminare: il 5 luglio, in quasi tutte le regioni italiane, si aprirà ufficialmente la stagione degli sconti. Con una durata massima di 60 giorni, questa opportunità durerà fino ai primi di settembre, offrendo ai consumatori un’ampia finestra per approfittare delle occasioni. La coordinazione tra le regioni rende tutto più semplice: scopri quando e come potrai risparmiare!

L’avvio ufficiale dei saldi estivi 2025 in Italia è ormai segnato in calendario: sabato 5 luglio, il tradizionale primo weekend del mese, segnerà l’inizio dei ribassi nella stragrande maggioranza delle regioni. La buona notizia per i consumatori? La stagione degli affari avrà una durata massima di 60 giorni, con chiusure previste tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre. La concordanza tra le regioni ha contribuito a creare questo tipo di strategia: Lombardia, Lazio, Piemonte, Toscana, Sardegna, Veneto, Liguria, Emilia?Romagna e altre confermano il via al 5 luglio. La fine, per la maggior parte, cade tra il 2 settembre, mentre le regioni come Lazio chiuderanno il 30 agosto, e la Liguria il 18 agosto. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Saldi estivi 2025, quando iniziano e quanto durano regione per regione

