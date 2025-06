Sala la sagra della porchetta entra nel vivo

A Sala di Cesenatico entra nel vivo la prima edizione della Sagra della Porchetta, che è iniziata ieri con la lotteria che mette in palio ricchi premi e l’apertura dei concerti affidata alla band dei Revolution. Nella prima giornata della rassegna folcloristica si è registrata una buona affluenza di pubblico. Oggi la piazza si scalda ed è atteso il pubblico delle grandi occasioni nel parcheggio della scuola elementare ex Villa Romagnoli, in via Canale Bonificazione 512. L’iniziativa è organizzata dalla Proloco di Sala con il patrocinio del Comune. L’evento gastronomico ricco di sapori, musica e divertimento, è centrato su una tre giorni ravvivata da mercatini, concerti e stand gastronomici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sala, la sagra della porchetta entra nel vivo

