Sagre e feste fritto di pesce cascate birra e balli | il week-end in provincia

Questo fine settimana in provincia di Bergamo si anima con un ricco calendario di eventi: sagre, feste dedicate al fritto di pesce, birra e balli scatenati. Dalle delizie del Festival del polpo alla brace alle serate musicali con musica dal vivo, c’è davvero l’imbarazzo della scelta per trascorrere momenti indimenticabili all’insegna del gusto e del divertimento. Non resta che scegliere il vostro evento preferito e lasciarvi coinvolgere dalla magia di questa estate bergamasca!

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tante sagre, il Festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce all'estivo Spritz&Burger di Albino, la sagra del lampone e del prodotto tipico ad Almenno San Bartolomeo, il Festival della carbonara ad Albano Sant'Alessandro, serate danzanti con musica live e balli alle varie feste, il concerto della New Pop Orchestra ad Alzano Lombardo (sabato) e la prima apertura delle cascate del Serio (domenica). Da annotare, inoltre, Original Bier Fest allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, Sbirrando a Calusco d'Adda, Bos Festival a Leffe, la Festa del pescatore a Orio al Serio, Biblofestival e il Festival Migliori Days a Nembro.

