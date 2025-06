Saab 340 | l’aereo radar made in Svezia collegato all’abbattimento del SU-35 russo

Nel cuore dei cieli di Kursk, un evento straordinario ha segnato il dominio tecnologico e strategico: l’abbattimento di un Sukhoi Su-35 russo, coinvolgendo anche un avanzato aereo radar svedese Saab 340 AEW&C. Questa piattaforma, equipaggiata con sistemi di sorveglianza e comando, ha svolto un ruolo cruciale nel monitoraggio e nel supporto delle operazioni militari. Ma come questa tecnologia ha influito sulle sorti di quel confronto? Scopriamolo insieme.

Nell’azione di guerra che ha portato all’abbattimento di un Sukhoi Su-35 russo nei cieli di Kursk, sarebbe stato coinvolto anche un aereo radar prodotto in Svezia. Un Saab 340 Aew&C, sigla che indica la capacità Airborne Early Warning and Control System. Stiamo parlando dunque di una piattaforma dotata di un sistema radar aviotrasportato che viene utilizzato per la sorveglianza aerea e per tutte le funzioni di Comando, Controllo e Comunicazioni. Secondo affermazioni non verificate, diffuse dal quotidiano tedesco Bild e messe al vaglio dagli analisti militari che seguono con particolare attenzione l’impiego delle tecnologie occidentali schierate nel conflitto, il Su-35S potrebbe essere stato abbattuto da un F-16. 🔗 Leggi su It.insideover.com