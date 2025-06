Russia pronta a proseguire i negoziati con l' Ucraina dopo il 22 giugno

La Russia si mostra pronta a riprendere i negoziati con l’Ucraina, rispettando gli accordi concordati, dopo il 22 giugno. La dichiarazione di Iuri Ushakov, consigliere del Cremlino, conferma la volontà di dialogo e diplomazia in un momento di grande tensione internazionale. Donald Trump, coinvolto nella telefonata con Vladimir Putin, ha espresso interesse per una rapida risoluzione del conflitto, sottolineando quanto siano cruciali questi passi per la stabilità globale. La strada verso la pace potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

La Russia "ha espresso la sua disponibilità a proseguire i negoziati con gli ucraini, come concordato, dopo il 22 giugno": lo ha dichiarato il consigliere del Cremlino per la politica estera, Iuri Ushakov, riferendo di una conversazione telefonica tra i presidenti di Usa e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin. Lo riporta la Tass. "Donald Trump ha preso atto di questa informazione e ha ribadito il suo interesse per la più rapida conclusione del conflitto russo-ucraino", ha dichiarato ancora Ushakov. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Russia pronta a proseguire i negoziati con l'Ucraina dopo il 22 giugno

