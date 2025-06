Russia lo scrittore Paolo Nori | Sono filorusso essere filo-italiani non vuol dire mica voler abbracciare Letta o Gentiloni

essere filo italiani non significa necessariamente sostenere tutte le scelte politiche del nostro paese. Paolo Nori, con la sua passione per la cultura russa, sottolinea come apprezzare un'arte o una lingua non equivalga a un endorsement politico. In un mondo sempre più polarizzato, la sua voce ci invita a riflettere sui significati profondi di identità e affinità culturale, lontano dai facili fraintendimenti e polemiche.

“Molti usano questa parola ‘filorusso’ come un insulto. Se di me dicono che sono filorusso hanno ragione, mi piace la lingua russa, l’arte russa, la pittura russa”. Così a LaPresse Paolo Nori, il cui ultimo libro è presente nella cinquina del Premio Strega 2025. Nori ha scritto diversi libri su autori russi ed è stato anche al centro di polemiche all’inizio del conflitto in Ucraina. “ Immaginare che questo voglia dire nutrire una simpatia per il governo russo sarebbe come immaginare che le migliaia di studenti stranieri che vengono e sono venuti in Italia in questi ultimi anni siano venuti perché avevano una particolare passione per Enrico Letta o Paolo Gentiloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, lo scrittore Paolo Nori: “Sono filorusso, essere filo-italiani non vuol dire mica voler abbracciare Letta o Gentiloni”

