Russell a sorpresa in pole al GP Canada | Leclerc sbaglia Hamilton è quinto Antonelli nella top 4

Il circuito del Canada regala emozioni mozzafiato con Russell sorprendente in pole e un quartetto di testa davvero competitivo. Leclerc, inaspettatamente, si ferma all’ottavo posto, mentre Hamilton si guadagna il quinto gradino del podio. Verstappen e Piastri confermano la loro velocità , ma ci sono ancora molte sorprese da scoprire in questa spettacolare gara. Rimanete sintonizzati per scoprire come si svolgerà questa appassionante corsa sotto il cielo di Montreal.

George Russell in pole nel Gran Premio del Canada. In prima fila anche Verstappen, poi Piastri, Antonelli e Hamilton. Malissimo Norris. Charles Leclerc chiude ottavo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: russell - pole - canada - leclerc

Pole Piastri su Verstappen e Russell a Imola, Ferrari fuori nel Q2 - Oscar Piastri si distingue a Imola, assicurandosi la pole position nel GP di Emilia Romagna 2025. Superando Verstappen e Russell, l’australiano mostra grande forma, mentre Ferrari esce nel Q2.

George Russell chiude in testa la seconda sessione di prove libere in Canada Si riaffaccia nei piani alti la McLaren con Lando Norris secondo. Bene Antonelli, 3°. Quarta piazza per Albon, poi Alonso. 6° Piastri davanti a Sainz, Hamilton e Verstappen. w Vai su Facebook

Russell a sorpresa in pole al GP Canada: Leclerc sbaglia, Hamilton è quinto. Antonelli nella top 4; F1 Gp Canada: le qualifiche in diretta. Pole di Russell davanti a Verstappen e Piastri. Hamilton 5°, Leclerc 8°; Russell in pole nel Gp del Canada davanti a Verstappen. Antonelli 4°, Hamilton 5°, Leclerc 8°.

Pole a sorpresa per Russell al Gp del Canada, Hamilton 5° e Leclerc 8°

Riporta italpress.com: La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del GP del Canada 2025 a Montreal: pole position per Russell, Hamilton 5° e Leclerc 8° ...