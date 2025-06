Rush finale per le Artistic International Series 2025 al PalaBigi

Il countdown finale delle Artistic International Series 2025 al PalaBigi segna il culmine di un’emozionante competizione mondiale di pattinaggio artistico a rotelle. Ieri, protagonisti i giovani talenti nelle gare di singolo junior, tra cui Martina Stefani da Vezzano e Noah Cavallini da Albinea, entrambi brillanti ambasciatori reggiani di questa disciplina. La passione e il talento dei nostri atleti si preparano a scrivere l’ultima pagina di questa straordinaria manifestazione, cui si concluderà domani.

Rush finale per le Artistic International Series 2025, World Cup 2025, gare a livello mondiali di pattinaggio artistico a rotelle che si chiudono domani al PalaBigi. Ieri era la volta del singolo junior maschile e femminile e i due reggiani presenti a questa importantissima manifestazione, Martina Stefani (foto) da Vezzano e Noah Cavallini da Albinea, hanno fatto sicuramente molto bene. In particolare la Stefani è addirittura seconda nella classifica dopo l’esercizio corto con 68,49 punti: davanti è irraggiungibile la portoghese Madalena Costa a 94,05, mentre dietro bisogna porre molta attenzione all’altra azzurra, Irene D’Auria, a 60,43. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rush finale per le Artistic International Series 2025 al PalaBigi

In questa notizia si parla di: rush - finale - artistic - international

Lotta salvezza, è rush finale tra 6 squadre e occhio al rischio spareggio: i calendari a confronto - La lotta salvezza in Serie A si infiamma: sei squadre sono in corsa per evitare la retrocessione. Con i calendari a confronto, ogni partita diventa cruciale e il rischio di spareggio è concreto.

Rush finale per le Artistic International Series 2025 al PalaBigi.

Rush finale per le Artistic International Series 2025 al PalaBigi - Rush finale per le Artistic International Series 2025, World Cup 2025, gare a livello mondiali di pattinaggio artistico a rotelle che si chiudono domani al PalaBigi. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Artistic International Series 2025: al via la finale di pattinaggio a rotelle - La finale delle Artistic International Series 2025 inizia oggi al PalaBigi con i migliori pattinatori del mondo. msn.com scrive