Run 5.30 | Piazza Maggiore si colora all' alba con migliaia di partecipanti

Alle prime luci dell’alba, Piazza Maggiore si trasforma in un mare di colore e energia, grazie a migliaia di partecipanti che indossano magliette rosa e si preparano a vivere la Run 5.30. Con il suggestivo sfondo delle Due Torri e un’atmosfera carica di entusiasmo, questa corsa diventa un vero spettacolo di passione e solidarietà. Quanti sono al via? Insieme con quintali di ciliegie offerte dai volontari Uisp, Boydscout e Bersaglieri, l’emozione è alle stelle: Sergio ci accompagnerà in questa magia mattutina.

Che spettacolo. Piazza Maggiore si colora presto, alle prime luci dell’alba, perché insieme con il sole e lo sfondo delle Due Torri, ci sono le magliette rosa, con la scritta Imagine – riconducibile al famoso bravo di John Lennon – della Run 5.30. Quanti sono al via? Insieme con quintali di gustose ciliegie, distribuite dai volontari Uisp, dai boyscout e dai bersaglieri, ci sono almeno cinquemila persone. Colpo d’occhio da favola con Sergio Bezzanti, di Ginger ssd, che dà il via e poi attende, all’arrivo, uno per uno, tutti i partecipanti. C’è la mano dell’Uisp, presente con Donatella Draghetti e Gino Santi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Run 5.30: Piazza Maggiore si colora all'alba con migliaia di partecipanti

