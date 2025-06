Ruggiero Edenred Italia | Siamo vicini agli imprenditori | lavoriamo con 150.000 aziende e siamo una soluzione per tagliare il cuneo fiscale

In un contesto economico in continua evoluzione, Edenred Italia si distingue come partner affidabile per oltre 150.000 aziende, offrendo soluzioni efficaci per ridurre il cuneo fiscale. Fabrizio Ruggiero, Direttore Generale e AD, sottolinea come il minimo salariale rappresenti un'opportunitĂ strategica per rafforzare il potere d'acquisto delle categorie piĂą fragili. Scopriamo insieme come Edenred si impegna a sostenere gli imprenditori e i lavoratori italiani in questa sfida cruciale.

Il Giornale d'Italia ha intervistato Fabrizio Ruggiero, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Edenred Italia: "Il minimo salariale è un'opportunitĂ per dare potere d'acquisto a categorie in difficoltĂ "

