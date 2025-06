Rugani Juve il difensore centrale vuole conquistarsi un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico di Tudor | decisivo sarà questa manifestazione!

Daniele Rugani si appresta a tornare protagonista alla Juventus, desideroso di conquistarsi un ruolo chiave nel nuovo progetto tecnico di Tudur. La sua prestazione durante il Mondiale per Club sarà decisiva non solo per rispondere alle aspettative dei tifosi, ma anche per rafforzare la sua posizione in vista di una possibile conferma in bianconero. Tutti i dettagli su questa sfida cruciale che potrebbe cambiare il suo destino con la Vecchia Signora.

Rugani Juve, il difensore vuole riprendersi la Juve grazie a Tudor! Decisiva sarà quella manifestazione: tutti i dettagli. Il Mondiale per Club sarà una vetrina importante non solo per il club ma anche per alcuni componenti dell'attuale rosa di Tudor in vista di una possibile conferma per la prossima stagione. È il caso di Daniele Rugani, che, come riportato stamattina da Tuttosport, dopo essere rientrati rispettivamente dal prestiti all' Ajax, punta ora a strappare una conferma convincendo Tudor e la Juve negli Stati Uniti.

Tah Juve, niente futuro in bianconero per lui: il difensore centrale è prossimo al trasferimento in quel club! L’accordo è vicinissimo a essere ufficializzato: i dettagli - Tah è vicino a lasciare la Juve, con un trasferimento imminente al Bayern Monaco quasi ufficializzato.

#Locatelli eletto miglior giocatore del mese per la #Juventus e sarà premiato prima della gara di campionato contro l' Udinese. Il giocatore, probabilmente sarà impiegato da mister #Tudor, ancora da difensore centrale per le tante assenze in difesa della #Juve Vai su Facebook

Igor #Tudor sarà l'allenatore della #Juventus anche il prossimo anno L'aveva già confermato il nuovo dg, durante la conferenza stampa di presentazione. Ma serviva mettere tutto nero su bianco e rinnovare il contratto al tecnico croato Vai su X

