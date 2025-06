Rubano una borsa e tentano di sottrarre del denaro con la carta in uno sportello | denunciate tre persone

Una tranquilla giornata a Orvieto si è trasformata in un episodio di crimine when tre cittadini peruviani, tra i 25 e i 42 anni, hanno tentato di sottrarre una borsa e di usare indebitamente la carta di pagamento di un passante. I carabinieri, intervenuti prontamente, hanno denunciato i tre per furto aggravato e tentato utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento. La sicurezza della comunità rimane una priorità.

I carabinieri di Orvieto hanno denunciato tre cittadini peruviani per furto aggravato e tentato indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti in concorso. Si tratta di due uomini ed una donna, dall’età compresa tra i 25 e 42 anni, irregolari sul territorio nazionale. Secondo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Rubano una borsa e tentano di sottrarre del denaro con la carta in uno sportello: denunciate tre persone

In questa notizia si parla di: rubano - borsa - tentano - sottrarre

Furto al supermercato, le rubano la borsa mentre fa la spesa - Un furto al supermercato di Cura di Vetralla ha avuto luogo martedì 20 maggio, quando un uomo e una donna hanno sorpreso una cliente e le hanno sottratto la borsa, cercando di allontanarsi.

Rubano una borsa e tentano di sottrarre del denaro con la carta in uno sportello: denunciate tre persone; Rubano una borsa e tentano di sottrarre del denaro con la carta in uno sportello | denunciate tre persone.

Rubano il bancomat a un'anziana e prelevano 2000 euro, arrestati in due ad Arco

Riporta rainews.it: I due stranieri di 25 e 50 anni erano riusciti a sottrarre il portafoglio alla signora in un supermercato.