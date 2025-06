Ruba nel negozio di abbigliamento refurtiva nascosta nel giubbotto

Nel cuore di Trastevere, un tentativo di furto si è trasformato in un episodio di tensione e intervento delle forze dell'ordine. Un ladro, dopo aver nascosto la refurtiva nel giubbotto, ha cercato di sfuggire alla cattura spintonando un addetto alla sicurezza. Tuttavia, grazie alla pronta azione dei carabinieri, il malintenzionato è stato arrestato. La vicenda mette in evidenza l'importanza della vigilanza nei quartieri più vivi della città.

Ha rubato in un negozio di abbigliamento. E ha nascosto la merce nel giubbotto. Il ladro nella fuga ha anche spintonato l'addetto alla sicurezza. Ma alla fine è stato arrestato dai carabinieri. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di venerdì 13 giugno a Trastevere. Secondo quanto appreso. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ruba nel negozio di abbigliamento, refurtiva nascosta nel giubbotto

In questa notizia si parla di: negozio - abbigliamento - giubbotto - ruba

Ruba pantaloni e magliette dal negozio di abbigliamento a Terni, arrestato dai carabinieri - Nel primo pomeriggio di domenica scorsa, i carabinieri della sezione radiomobile di Terni hanno arrestato un 43enne per tentato furto aggravato.

Ruba nel negozio di abbigliamento, refurtiva nascosta nel giubbotto https://ift.tt/dAGN7Wn Vai su X

Ruba nel negozio di abbigliamento, refurtiva nascosta nel giubbotto; Ruba giubbino da 1.400 euro nel negozio di via Toledo e aizza il cane contro il commerciante; Ruba una giacca firmata da 600 euro, ma le telecamere lo incastrano: turista fermato prima della partenza.

Firenze, ruba un giubbotto in un negozio alla stazione: 35enne arrestato per rapina - Secondo quanto ricostruito, l’uomo, dopo essere entrato in un negozio di abbigliamento nella galleria commerciale della stazione ferroviaria, si sarebbe impossessato di un giubbotto in esposizione e, ... Lo riporta 055firenze.it

Merce per 450 euro rubata e nascosta nei pantaloni e nel giubbotto: due arresti a San Giuliano - consegnato la merce rubata (prodotti per un valore complessivo di 450 euro) che aveva nascosto all'interno dei pantaloni e del giubbotto. Da ilgiorno.it

Ruba in un negozio di abbigliamento di lusso ma viene scoperto dai carabinieri - La merce è stata restituita alla legittima proprietaria. Segnala udinetoday.it