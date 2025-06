Ruba la borsetta da un tavolo al ristorante | 39enne inseguita e denunciata

Un episodio di fronte alla serietà dei comportamenti illeciti ha scosso la tranquilla via Illica, quando una donna di 39 anni è stata sorpresa a rubare una borsetta da un tavolo al ristorante. La prontezza dei cittadini e delle forze dell’ordine ha permesso di fermarla e denunciarla, dimostrando ancora una volta come la collaborazione comunitaria possa fare la differenza nel mantenere la sicurezza urbana. La vicenda si conclude con…

Una donna è stata fermata dai carabinieri dopo aver rubato una borsetta. L’episodio è avvenuto in via Illica, a pochi passi da piazza Cavalli. Un intervento tempestivo di alcuni cittadini, di un agente della polizia locale e dei carabinieri ha portato nel primo pomeriggio di venerdì 13 giugno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Ruba la borsetta da un tavolo al ristorante: 39enne inseguita e denunciata

