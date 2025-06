Rozzano due settimane da sindaco e già 3 sparatorie | Controlli rafforzati La zona rossa? Utile

Due settimane da sindaco di Rozzano segnate da eventi drammatici: tre sparatorie in un breve lasso di tempo, un fenomeno mai visto prima nella città, che ha portato a rafforzare i controlli e a dichiarare la zona rossa nel quartiere Aler. Una sfida complessa per Mattia Ferretti, chiamato a risollevare il tessuto sociale e garantire sicurezza. La questione rimane aperta: come affrontare questa escalation di violenza?

Rozzano (Milano) - Dal suo primo giorno da sindaco, il 28 maggio scorso, a ieri - giorno in cui avrebbe dovuto assegnare le deleghe agli assessori - sono state due settimane complesse per Mattia Ferretti. Tre sparatorie in così poco tempo non si erano viste nemmeno nei periodi peggiori di Rozzano, quando alla città fu affibbiato il soprannome di "Rozzangeles ". E questo mentre il q uartiere Aler è zona rossa dal 1° aprile, con Rozzano unica città del Nord inserita nel decreto Caivano bis, dopo l'assassinio di Manuel Mastrapasqua, ucciso per rapinarlo delle cuffiette. Sindaco, la zona rossa pare non funzionare.

Rozzano, 13 giugno 2025 – Due settimane intense e drammatiche per il nuovo sindaco Mattia Ferretti, al suo debutto in una città colpita da tre sparatorie in appena due settimane.

