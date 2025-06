Rozzano a ferro e fuoco | tre sparatorie in due settimane scattano le misure straordinarie

Rozzano, teatro di tre sparatorie in appena due settimane, si trova nuovamente a fronteggiare il problema della sicurezza pubblica. Con l’insediamento della nuova giunta guidata da Mattia Ferretti, è scattata immediatamente una serie di misure straordinarie per garantire ordine e tranquillità ai cittadini. La recente riunione straordinaria ha segnato un passo importante verso una strategia più efficace: il futuro della città dipende dalla collaborazione di tutti.

Tre sparatorie nel giro di un paio di settimane. Rozzano torna a far parlare di sé e nei primi giorni della nuova giunta guidata da Mattia Ferretti, il comune nell'hinterland di Milano è nuovamente 'affetto' dal problema della poca sicurezza. La riunione straordinaria Nelle scorse il.

Rozzano è di nuovo Rozzangeles: tre sparatorie in due settimane. Debutto di fuoco per il nuovo sindaco - Rozzano, 13 giugno 2025 – Due settimane intense e drammatiche per il nuovo sindaco Mattia Ferretti, al suo debutto in una città colpita da tre sparatorie in appena due settimane.

Una lite per una ragazza e l'agguato a colpi di pistola. Un ragazzo italiano di 25 anni è stato ferito in una sparatoria a Rozzano, in provincia di Milano. L'aggressione, una vera e propria gambizzazione, è avvenuta intorno alle 19.20 di venerdì: il giovane sareb Vai su Facebook

