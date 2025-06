Rovinoso incidente per un ciclista 44enne portato con Pegaso alle Scotte

Un incidente rovinoso ha scosso Bibbiena questa mattina, coinvolgendo un ciclista di 44 anni che è stato prontamente soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale. L'intervento rapido dei soccorritori del 118, con l'elicottero Pegaso 2 e le forze dell'ordine, ha permesso di gestire una situazione critica. Resta alta l’attenzione sulla sicurezza stradale, poiché ogni secondo conta in casi come questo.

I soccorritori del 118 sono dovuti intervenire questa mattina, poco prima delle 9, per un incidente che ha coinvolto un ciclista a Bibbiena. Sul posto ambulanza infermieristica della Misericordia di Bibbiena, forze dell'ordine, Pegaso 2. Un uomo di 44 anni è stato trasportato all'ospedale delle.

