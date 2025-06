Roseto comunale Areti ha rinnovato il sistema di illuminazione pubblica

Il Roseto Comunale di Roma brilla ora di nuova luce grazie all'intervento di Areti, del Gruppo Acea. L'azienda ha rinnovato e ampliato il sistema di illuminazione, trasformando l'atmosfera e migliorando la fruibilità di questo suggestivo spazio verde. In particolare, via di Valle Murcia all’interno del roseto è stata arricchita con 12 eleganti candelabri in ghisa di tipo Pincio, creando un ambiente ancora più magico e accogliente per visitatori e residenti.

